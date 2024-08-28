Состоялся телефонный разговор председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Республики Узбекистан

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе беседы были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах. При этом акцент был сделан на важности задействования в полной мере транспортно-транзитного потенциала двух стран. В продолжение беседы были обсуждены вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей и возможности претворения в жизнь в перспективе совместных проектов.

В завершение разговора собеседники пожелали друг другу крепкого здоровья, успехов в ответственной деятельности, а братским народам двух дружественных стран – процветания и благополучия.

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