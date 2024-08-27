День Туркменистана прошел на фестивале «Каспийские сезоны»

В рамках фестиваля «Каспийские сезоны» на сцене Астраханской филармонии прошел День Туркменистана.

В ходе яркого, запоминающегося концерта музыкальное искусство страны с восточного берега Каспия представляли певец, народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, пианист, лауреат национальных и международных конкурсов Ашир Аширов, а также камерный ансамбль «Камерата Ашхабад». Для взыскательной астраханской публики и участников фестиваля «Каспийские сезоны» из пяти прибрежных государств прозвучали произведения мировой и национальной музыкальной классики, а также современные туркменские эстрадные песни. Почетными гостями концерта стали руководители аппарата администрации Астраханской области, преподаватели и студенты местных вузов, активисты многочисленной туркменской диаспоры южной российской области.

В рамках фестиваля при организационной поддержке консульства Туркменистана в Астраханской области прошла выставка, посвящённая 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. На импровизированных стендах в фойе филармонии были представлены образцы традиционного декоративно-прикладного и ювелирного искусства туркменского народа. Помимо стихотворных сборников Махтумкули Фраги, научных и научно-популярных публицистических произведений о жизни и творчестве великого мыслителя Востока, экспозиция представила большое количество разнообразной научно-популярной литературы, посвященной истории, уникальной флоре, фауне и туристическим достопримечательностям Туркменистана.

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