На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 20 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 20 сделок на сумму более чем 3 миллиона 828 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Афганистана и Узбекистана закупили авиационный керосин, дизельное топливо, сжиженный газ, нефтяной дорожный битум, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции, Афганистана и Казахстана приобрели портландцемент, пряжу хлопчатобумажную и очищенные хлопчатобумажные отходы.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум, флоатное листовое стекло и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила свыше 25 миллионов 630 тысяч манатов.

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