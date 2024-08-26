В столице Туркменистана подведены итоги конкурса народных музыкантов

В Ашхабаде состоялся финал музыкального конкурса «Играй, бахши!». Этот музыкальный конкурс был учрежден в целях изучения и пропаганды национального культурного достояния, а также по случаю включения ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В ходе торжественной церемонии подведения итогов конкурса организаторы особо отмечали значение смотра, нацеленного на широкую популяризацию в мире ремесла изготовления дутара, мастерства исполнения на нем и искусства бахши, укрепление традиций наставничества и выявление новых талантов, патриотическое и эстетическое воспитание молодежи.

Под бурные овации были объявлены имена победителей – музыкантов и бахши, которыми были награждены специальным дипломом президента Туркменистана. Всем участникам итогового тура творческого состязания были вручены памятные подарки.

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