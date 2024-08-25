Астраханский вуз заинтересован в подготовке специалистов для Туркменистана

Возможности сотрудничества в области подготовки специалистов морского и речного транспорта для Туркменистана обсуждались в ходе онлайн-встречи представителей национального агентства «Туркмендениздеряеллары» с руководством Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф. М. Апраксина Российской Федерации. В обсуждении темы также приняли участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков и консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов.

Директор Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина Ольга Карташова подробно рассказала о научно-образовательном потенциале высшего учебного заведения, которое готовит молодых специалистов для водного транспорта России и стран бассейна Каспийского моря. Оно также специализируется на подготовке, переподготовке и повышению квалификации действующих членов экипажей судов.

Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков подчеркнул, что, принимая во внимание активную работу Туркменистана по наращиванию собственного морского флота и роли страны в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», специалисты в сфере национального морского и речного транспорта в ближайшее время будут весьма востребованы. В настоящее время в Астраханской области обучается около 1700 студентов из Туркменистана. По итогам 2023–2024 учебного года их количество возросло на 50 процентов по сравнению с предыдущим учебным годом.

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