Обсуждены актуальные вопросы туркменско-таджикских отношений

В рамках визита официальной туркменской делегации в Республику Таджикистан состоялась встреча заместителя главы туркменского внешнеполитического ведомства Ахмеда Гурбанова с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень развития двусторонних связей на основе дружественного и доверительного политического диалога на высшем уровне. Стороны оценили нынешнее состояние торгово-экономических связей, обсудили двустороннее и многостороннее взаимодействие в сферах транспорта, энергетики, экологии.

Особый акцент был сделан на сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере. Стороны детально обсудили подготовку к открытию общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в районе Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан, призванной стать символом дружбы и братства двух стран и народов.

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