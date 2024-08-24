В Ашхабаде прошли переговоры с руководителем Национальной логистической корпорации Пакистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с генеральным директором Национальной логистической корпорации Пакистана Фарруком Шахзадом Рао.

В ходе встречи стороны отметили, что проверенные временем туркменско-пакистанские отношения имеют большой потенциал для дальнейшего развития. В частности, обсуждались вопросы экономического характера с акцентом на налаживание партнерства в транспортно-логистической сфере.

С учетом инициативной транспортной политики президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова стороны обсудили возможности сотрудничества по развитию международных транспортно-транзитных коридоров, включая увеличение объемов транзитных грузов, упрощение таможенных процедур, задействование портовой инфраструктуры для лучшей экономической интеграции стран всего региона.

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