Туркменские ученые расширяют сотрудничество с иранскими коллегами

Представители Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана посетили научно-технологический парк провинции Хорасан-Резави Исламской Республики Иран. Целью визита было проведение переговоров о возможных направлениях научно-технологического сотрудничества.

В ходе встреч и переговоров были обсуждены перспективы сотрудничества между Инженерно-технологическим университетом имени Огузхана и Хорасанским научно-технологическим парком в сфере образования, науки, инноваций, технологий, производства и бизнеса.

Туркменским специалистам была предоставлена возможность непосредственно ознакомиться с производственным процессом в компании-партнере парка. Представители Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана посетили также «Фабрику инноваций» в Мешхеде – административном центре провинции Хорасан-Резави, где ознакомились с ее деятельностью и провели переговоры о сотрудничестве.

Полученная в ходе деловой поездки информация и установленные контакты позволят созданному в марте этого года научно-технологическому центру «Огузхан» эффективно выполнять свои задачи по развитию приоритетных областей науки, производства и промышленности, подготовке молодых специалистов в области высоких технологий, созданию экономики знаний и продвижению международного сотрудничества в научно-технологической сфере.

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