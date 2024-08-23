Продолжается работа оргкомитета по подготовке заседания Халк Маслахаты Туркменистана

Продолжается работа организационного комитета по подготовке и проведению предстоящего заседания Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана. Свою работу оргкомитет начал в соответствии с решением Президиума Халк Маслахаты, который своим постановлением определил дату и место проведения очередного заседания.

Заседание Халк Маслахаты пройдет 24 сентября этого года в Ашхабаде. Отправной же точкой намеченных вопросов, которые теперь будут вынесены на обсуждение делегатов, стали темы, затронутые на заседании Президиума Халк Маслахаты, прошедшего в феврале этого года под руководством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Тогда основным предметом рассмотрения стали задачи по реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

Главная цель оргкомитета по подготовке очередного заседания Халк Маслахаты заключается в обеспечении широкого участия представителей народа в решении ключевых вопросов государственной и общественной жизни, укреплении единства и сплоченности общества и дальнейшем развитии национальной демократии.

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