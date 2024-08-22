Музыкальный праздник в честь Махтумкули Фраги на московской земле

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей» состоялся концерт «Поистине стал он устами Туркмении». Программу концерта составили сочинения по мотивам произведений Махтумкули Фраги, а также музыкальные номера, посвященные поэту. Перед концертом для зрителей была организована лекция «Наследие Махтумкули и современное музыкальное искусство».

Редкий, но столь желанный для взыскательной московской публики праздник туркменского музыкального искусства состоялся благодаря неустанным организаторским усилиям арт-директора ежегодного международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова композитора Мамеда Гусейнова при поддержке дирекции Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и туркменской дипломатической миссии в Москве.

На прославленных подмостках храма русской классической музыки выступили известные туркменские и российские исполнители. Зал тепло встретил прозвучавшие фрагменты из оперы «Махтумкули» Юлия Мейтуса, романсы Вели Мухатова, Чары Нурымова, Джерен Курбанклычевой и Нуры Халмамедова из его вокального цикла на стихи Махтумкули.

В рамках концерта состоялись дебютные исполнения произведений таких композиторов, как Кирилл Волков («Диптих» на стихи Махтумкули), Ровшен Непесов (поэма «Фраги» для скрипки и инструментального ансамбля) и Айна Широва (романс «Любовь»). Венцом программы праздничного вечера стала моноопера «Монологи Махтумкули Фраги» композитора Мамеда Гусейнова.

Специально для участия в столь знаковом событии концертного календаря российской столицы в Москву прибыла делегация туркменских музыкантов. Среди них – преподаватели истории музыки, вокального искусства, игры на музыкальных инструментах из Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, Марыйской специальной музыкальной школы, Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Данатара Овезова, а также детских школ искусств Ашхабада.

Состоявшейся концерт стал важной составляющей череды событий на российской земле, посвященных 300-летию со дня рождения гения туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги, проводимых при организационной поддержке туркменской дипломатической миссии.

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