Туркменские самбисты успешно выступили на Кубке мира в Киргизии

10 медалей различного достоинства завоевали туркменские самбисты на прошедшем в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область Киргизии) Кубке мира.

Соревнования собрали более 250 спортсменов из 14 стран, которые спорили за звание сильнейших в 26 весовых категориях в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин. По регламенту каждая страна-участница могла представить в каждой весовой категории по два спортсмена.

По итогам Кубка мира сборная Туркменистана с 1 золотой, 2 серебряными и 7 бронзовыми медалями заняла четвертое место в командном зачете, уступив представителям Российской Федерации, а также Казахстана и Узбекистана.

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