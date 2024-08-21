В Ашхабаде обсуждены перспективы развития туркменско-американских отношений

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ахмеда Гурбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Туркменистане Элизабет Руд.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений. В рамках состоявшегося заинтересованного обмена мнениями по важнейшим аспектам и ключевым направлениям двустороннего партнерства была отмечена взаимная нацеленность сторон на углубление связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Дипломаты позитивно оценили формат туркмено-американских политических консультаций для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и координации совместных действий по развитию двусторонних отношений.

В завершение встречи собеседники договорились о поддержании регулярных контактов с целью дальнейшего укрепления сотрудничества и достижения целей взаимной заинтересованности.

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