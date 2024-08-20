В Ашхабаде проходит смотр индустрии детских товаров и услуг

В туркменской столице начала свою работу впервые проводимая в стране международная универсальная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей».

Свою продукцию в масштабном смотре представили как туркменские, так и зарубежные компании, работающие в сфере индустрии детских товаров и услуг, из России, США, Канады, Германии, Португалии, Италии, ОАЭ, Турции, Сингапура, Китая, Бахрейна, Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и ряда других стран.

В течение четырех дней ашхабадцы и гости туркменской столицы смогут ознакомиться с расширенной экспозицией, скомпонованной по множеству разнообразных тематических направлений. При этом, посетителей порадует не только широкий ассортимент представленных товаров высокого качества, но и их ориентированность на детей различных возрастных категорий, начиная с рождения.

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