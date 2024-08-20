На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована 31 сделка

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 31 сделка на сумму более чем 60 миллионов 939 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Афганистана закупили сжиженный газ и карбамид, произведенные на технологических установках ГК «Туркменхимия», а также гидроочищенное дизельное топливо и нефтяной дорожный битум, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции и Гонконга приобрели хлопковый линт, мужские рубашки, джинсовые изделия и ткань.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум, а также флоатное листовое стекло на общую сумму 5 миллионов 125 тысяч манатов.

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