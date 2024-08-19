Юные туркменские шахматистки – с медалями чемпионата Центральной Азии

Туркменские спортсменки выиграли золотую и серебряную медаль на чемпионате Центральной Азии по классическим шахматам среди подростков от 8 до 16 лет, который проходил в местечке Корумду (Иссык-Куль, Кыргызстан).

В категории среди девочек до 8 лет школьница из Марыйского региона Айлар Хемраева выиграла золотую медаль, набрав 7,5 очка из 9 возможных. Талантливая девочка, которая тренируется под руководством заслуженного тренера Туркменистана Эджегыз Ялкановой, в феврале этого года впервые стала чемпионкой страны.

В категории девочек до 10 лет девятилетняя ашхабадская школьница и воспитанница первой частной шахматной академии «Кушт Алеми» Лале Вепаева выиграла серебряную медаль с 6,5 очка из 9 возможных. В целом же в турнире приняли участие более 300 шахматистов, включая 128 представителей Кыргызстана, 98 участников из Казахстана и 69 – из Узбекистана.

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