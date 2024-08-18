В Ташкенте проходит выставка работ туркменских художников

В Ташкенте, в Академии искусств Узбекистана, открылась групповая выставка молодых туркменских художников «Кладезь разума Махтумкули Фраги», приуроченная к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа.

В церемонии открытия выставки приняли участие представители культурной общественности двух стран, в том числе глава туркменской дипломатической миссии в Узбекистане Шадурды Мередов и народный художник, председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуриддинов.

Экспозиция предлагает посетителям ознакомиться с более чем 30 работами таких мастеров кисти из Туркменистана, как Аллаберды Овездурдыев, Ровшен Чопанов, Гахрыман Гочмурадов и другие художники. Выставка призвана укрепить культурные связи между Туркменистаном и Узбекистаном и направлена на популяризацию творчества Махтумкули Фраги.

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