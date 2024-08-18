Туркменистан подтверждает готовность участия в решении глобальных экологических проблем

В формате видеоконференции прошла встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) госпожой Ингер Андерсен.

Стороны подтвердили значимость консолидации усилий на международном, региональном и национальном уровнях в деле разрешения глобальных экологических проблем. В ходе встречи собеседники обсудили ряд ключевых вопросов, касающихся инициатив Туркменистана в области охраны окружающей среды, в частности, тему создания «Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата для стран Центральной Азии» со штаб-квартирой в Ашхабаде. Собеседники также затронули каспийскую проблематику. Были рассмотрены возможности расширения взаимодействия Туркменистана и ЮНЕП по выработке «Каспийской экологической инициативы».

В завершение встречи Ингер Андерсен поблагодарила туркменскую сторону за приглашение принять участие в «Региональной конференции по вопросам продовольственной безопасности в условиях изменения климата», намеченной к проведению Туркменистаном в ноябре текущего года совместно с международными организациями.

© TURKMENISTAN.RU, 2024