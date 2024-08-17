Туркменская делегация принимает участие в IX Каспийском медиафоруме

Делегация туркменских медиаспециалистов прибыла в Астрахань для участия в IX Каспийском медиафоруме. В программе форума – встреча руководителей делегаций стран-участниц медиафорума, представляющих Азербайджан, Иран, Казахстан, Россию, Туркменистан, а также Беларусь и Узбекистан.

В основной день мероприятия – 17 августа – запланированы пленарное заседание и пять тематических сессий по развитию цифровых технологий в искусстве и медиа, новую жизнь традиционного искусства и кино как универсального языка коммуникации, а также примеры культурно-исторического единства на евразийском пространстве. Запланирован также мастер-класс «Расследовательская журналистика» и встреча представителей информационных агентств стран Прикаспия.

В рамках форума традиционно проходит церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ». Составной частью мероприятия станет культурный фестиваль «Каспийские сезоны», на котором выступит сводный симфонический оркестр прикаспийских государств, в составе которого музыканты из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2024