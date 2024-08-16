Махтумкули Фраги знают и любят в Белоруссии

В стенах Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами – Доме дружбы в Минске – пошла творческая встреча почитателей таланта классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги. Событие состоялось при организационной поддержке туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь.

Почетными гостями встречи стали представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, работники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Минске, журналисты белорусских СМИ, активисты туркменской диаспоры Минска, студенты столичных вузов.

С приветственным словом к собравшимся обратились глава туркменской дипломатической миссии Назаргулы Шагулыев и председатель президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова. Посол рассказал присутствующим о концепции международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа современного мира и развития», посвященного 300-летию со дня рождения Махтумкули, который состоится 11 октября в Ашхабаде с участием руководителей многих стран и международных организаций.

С докладами о литературном творчестве Махтумкули выступили заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, лауреат Национальной литературной премии Беларуси Михаил Поздняков, белорусский актер, режиссер, телеведущий Олег Винярский, литератор, поэт и журналист Виктор Шнип. Своими мыслями и значении идей Махтумкули в современную эпоху поделились также члены Белорусского общества дружбы и студенты, которые прочитали его стихотворения на туркменском, белорусском и русском языках.

Гости творческой встречи получили возможность ознакомиться с экспонатами импровизированной выставки фоторабот и полиграфических изданий, посвященных Махтумкули Фраги. Великолепным эмоциональным фоном встречи стала туркменская национальная музыка.

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