Обсуждены задачи клубов и кафедр ЮНЕСКО в новом учебном году

В Туркменистане состоялась онлайн-встреча по обсуждению совместной деятельности с кафедрами и клубами ЮНЕСКО в 2024–2025 учебном году. Встреча была организована секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и первым в стране Клубом ЮНЕСКО «Языки мира» при Туркменском национальном институте мировых языков.

Участники встречи обсудили задачи клубов и кафедр ЮНЕСКО по повышению экологической культуры молодежи в новом учебном году, подчеркнули важность разъяснения конструктивных инициатив и подходов Туркменистана к вопросам сотрудничества в охране экосистемы Каспия, содержания многосторонних документов, создающих его правовую базу.

Эти темы будут всесторонне раскрыты на занятиях, конкурсах и других мероприятиях, которые планируется регулярно проводить среди студенческой молодежи. Особое внимание будет уделено важному вкладу Туркменистана в устойчивое развитие на Каспии и обеспечение его экологического благополучия, активному участию представителей страны в деятельности и проектах ЮНЕСКО в области повышения экологической грамотности.

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