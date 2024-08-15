В Анкаре прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турции

Политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики прошли в Анкаре в ходе визита туркменской делегации в Турцию. Туркменскую делегацию возглавил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а турецкую – министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ходе встречи было подчеркнуто, что контакты на высшем и высоком уровне, а также регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран являются важным фактором в продвижении отношений. В данном контексте особое внимание уделено планируемым визитам и встречам в этом году. Дипломаты рассмотрели широкий спектр вопросов дальнейшего развития политико-дипломатических связей, расширения межпарламентского сотрудничества, укрепления договорно-правовой базы. Стороны подтвердили, что Туркменистан и Турецкая Республика придают большое значение как двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах, так и взаимодействию в рамках международных и региональных структур.

Говоря о необходимости скоординированных действий по расширению экономической деятельности, стороны отметили роль Межгосударственной туркменско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и туркменско-турецкого делового совета. Обсуждались вопросы партнерского взаимодействия в сфере энергетики и транспорта. Также стороны рассмотрели вопросы расширения культурного диалога. Была выражена заинтересованность в развитии партнерства по линии науки, образования, спорта, здравоохранения.

Наряду с этим, состоялись туркменско-турецкие консультации по консульским вопросам, консультации по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также встреча руководителей отделов информационной безопасности внешнеполитических ведомств Туркменистана и Турции. В консультациях приняли участие представители МИД Туркменистана и Турции, а также соответствующих ведомств двух стран.

Кроме того, в рамках визита в Турцию делегация Туркменистана возложила цветы к памятнику классику туркменской литературы Махтумкули Фраги, установленному в парке «Туркменистан» города Анкары.

© TURKMENISTAN.RU, 2024