В Анкаре обсуждены вопросы развития туркменско-турецких отношений Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, находящегося с визитом в Анкаре. Глава МИД Туркменистана передал президенту Турецкой Республики приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили глубокое удовлетворение темпами развития сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, подчеркнув обоюдное стремление к дальнейшему укреплению партнерства в двустороннем и многостороннем форматах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. © TURKMENISTAN.RU, 2024