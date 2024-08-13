День Каспийского моря отметили в Туркменистане

В национальной туристической зоне «Аваза» прошла научно-практическая конференция «Каспийское море: партнерство для устойчивого развития», посвященная Дню Каспийского моря. В конференции приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, главы дипломатических представительств зарубежных государств, эксперты международных и региональных организаций, а также средства массовой информации.

Участники заслушали выступления о реализации государственной политики Туркменистана в области охраны морской среды Каспийского моря, обсудили результаты международного сотрудничества в сфере защиты экологии и обменялись мнениями по дальнейшему развитию взаимодействия с учетом экономической составляющей. В ходе конференции была особо подчеркнута роль Туркменистана в выработке новых форматов эффективного политического диалога на Каспии. В рамках конференции участники также приняли участие в культурной программе.

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