Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и премьер-министром Японии

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Тепло поприветствовав друг друга, собеседники выразили удовлетворение возможностью в личной беседе обсудить отдельные вопросы туркменско-японского сотрудничества.

В рамках беседы президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан очень высоко оценивает текущий уровень межгосударственных отношений с Японией и придает особе значение их дальнейшему развитию по всем направлениям. При этом была подтверждена заинтересованность не только в тесном взаимодействии Туркменистана и Японии на двусторонней основе, но и партнерстве в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН.

Премьер-министр Японии, констатировав высокий уровень межгосударственных отношений, подчеркнул необходимость наращивания традиционных связей и расширения сотрудничества между двумя странами на платформе международных организаций. В ходе беседы отмечалось, что важное место в туркменско-японском диалоге отводится активизации торгово-экономических контактов.

В завершение разговора президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Японии Фумио Кисида пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности.

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