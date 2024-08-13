На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 23 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на сумму 15 миллионов 505 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Турции, Афганистана, Грузии и Таджикистана закупили нефтяной дорожный битум, дизельное топливо, сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз». На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили масло базовое и нефтяной дорожный битум, а также флоатное листовое стекло, ковры ручной работы и очищенные отходы хлопкопрядения. Общая сумма сделок превысила 13 миллионов 312 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024