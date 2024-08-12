В Туркменистане запущено строительство двух новых сухогрузов

На территории международного морского порта Туркменбаши начато строительство двух новых сухогрузов. Проект реализуется открытым акционерным обществом «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» в сотрудничестве с южнокорейской компанией «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co. Ltd.»

Каждое судно, полностью соответствующее международным стандартам, будет иметь грузоподъемность 6100 тонн, длину 123 метра, ширину 16,5 метров и высоту борта 8,3 метра. Начало строительства новых сухогрузов знаменует важный этап в развитии морского транспортного сектора Туркменистана и укреплении его позиций на международном рынке морских перевозок, в расширении международного сотрудничества в сфере судостроения.

Более 90 процентов участников проекта – местные специалисты, прошедшие двухмесячные специализированные курсы под руководством корейских экспертов. Ожидается, что реализация проекта не только укрепит морской флот Туркменистана, но и значительно повысит профессионализм национальных кадров в области судостроения.

Контракт на совместное строительство двух сухогрузных судов грузоподъемностью 6100 тонн предусматривает обучение специалистов завода «Балкан» корейским технологиям судостроения, внедрение на заводе системы менеджмента качества, осуществление проектных работ в соответствии с высоким уровнем принятых в судостроении стандартов по безопасности и защите окружающей среды.

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