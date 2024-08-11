В Астане прошел бизнес-форум стран-участниц диалога «Центральная Азия–Япония»

Повестка дня бизнес-форума стран-участниц диалога «Центральная Азия – Япония» охватила ключевые аспекты региональной интеграции, планы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества и поддержки проектов промышленной кооперации, реализации совместных программ в приоритетных направлениях.

В ходе открытия форума, который собрал более 450 представителей государств Центрально-Азиатского региона и Японии, подчеркивалось значение совместного мероприятия, основная цель которого – укрепление торгово-экономических отношений между шестью странами, наращивание взаимовыгодных связей между государственными структурами и деловыми кругами, выстраиваемых на принципах равноправия, обоюдной выгоды и на долгосрочной основе.

В последние годы взаимодействие между Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Японией вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства, наполняясь конкретным содержанием по всем направлениям. В рамках пленарных сессий состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия и были конкретизированы планы совместного сотрудничества.

Представители Туркменистана ознакомили собравшихся с приоритетами реализуемых крупномасштабных социально-экономических преобразований, обусловивших динамичные темпы развития нашей страны, повышение уровня жизни населения. В частности, подчеркивалось, что в настоящее время идет интенсивный процесс формирования новой индустриальной модели национальной экономики, нацеленной на эффективное использование богатейших природных ресурсов и выгодного географического положения Туркменского государства, широкое внедрение инновационных технологий, передовых достижений науки и техники, современных методов организации производства.

В свою очередь представители деловых кругов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Японии выступили с презентациями торгово-экономического и ресурсного потенциала своих стран, отметив наличие больших перспектив для наращивания продуктивных многосторонних отношений по широкому спектру направлений. Предметом обсуждения также стали возможности укрепления экономических связей и расширения продуктивных контактов, в том числе в сфере цифровизации, транспортно-логистическом секторе, агропромышленном комплексе, отрасли тяжелой промышленности и др.

В рамках совместного бизнес-форума был подписан и принят ряд документов. В ряду основных документов также – совместное заявление по итогам бизнес-форума диалога «Центральная Азия–Япония».

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