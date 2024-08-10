Глава Туркменистана обозначил приоритеты в направлениях сотрудничества стран Центральной Азии

Выступая на заседании шестой консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане, президент Сердар Бердымухамедов в числе приоритетов региональной повестки дня отметил успешное экономическое развитие через тесное и взаимовыгодное партнерство.

В данном контексте констатировалось ключевое значение сотрудничества в транспортно-коммуникационном секторе, который сегодня развивается стремительно. Отмечая активную деятельность по созданию новых транспортно-транзитных коридоров в Евразии, президент Туркменистана заявил, что вовремя и эффективно встроить наш регион в эти процессы, используя географические, логистические и другие преимущества, должна быть общей задачей центральноазиатских государств в самом ближайшем будущем.

Подчеркнув, что усиление транспортной взаимосвязанности между Азией и Европой предполагает создание на территориях наших стран современной логистики, гармонизацию законодательств, взаимное предоставление таможенных, тарифных и иных преференций, глава государства Сердар Бердымухамедов предложил приступить к практическому осуществлению перечисленных задач в самое ближайшее время.

Также в числе приоритетных направлений пятистороннего взаимодействия была названа энергетика. В частности, президент Туркменистана отметил, что стратегическая цель – это обеспечить растущие энергетические потребности государств Центральной Азии с учетом наличия и появления в будущем новых промышленных и сельскохозяйственных мощностей, объектов инфраструктуры, а также запуска совместных производственных проектов. В ряду перспектив также были определены расширение торговли, промышленная кооперация, партнерство в сфере малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, президент Сердар Бердымухамедов пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на международный форум, посвященный 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа современного мира и развития», который состоится в октябре текущего года.

Констатировав особую востребованность такого рода диалога, президент Сердар Бердымухамедов отметил ключевое значение, придаваемое Туркменистаном тому, чтобы позиции братских государств Центральной Азии прозвучали на форуме весомо и авторитетно, были услышаны и поняты.

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