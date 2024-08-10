Состоялась встреча президентов Туркменистана и Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находясь в столице Казахстана для участия в шестой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

В начале встречи главы дружественных государств выразили удовлетворение возможностью в личной беседе обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития многолетнего продуктивного сотрудничества, традиционно выстраиваемого на принципах доверия, равенства и взаимной выгоды.

С удовлетворением отметив активное развитие туркменско-узбекского экономического партнерства по широкому спектру направлений, в числе которых – сельское хозяйство, электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, химическая промышленность и другие отрасли, президент Узбекистана, в свою очередь, подчеркнул важность открытия «торговых домов» на территории обоих государств и проведения экономических форумов.

Касаясь других важнейших векторов двустороннего сотрудничества, президент Сердар Бердымухамедов особо выделил транспорт, где Туркменистан и Узбекистан могли бы приложить усилия по созданию необходимых условий для объединения транспортных систем Центральной Азии, Китая, Европы, Ближнего и Среднего Востока.

Как отмечалось, установлено плодотворное сотрудничество и в сфере энергетики. В соответствии с договоренностями между двумя странами, начиная с декабря 2019 года осуществляется поставка туркменской электроэнергии в Узбекистан. Также из Туркменистана в соседний Узбекистан поставляется природный газ. Собеседники с удовлетворением отметили также успешное развитие двусторонних контактов в культурно-гуманитарной сфере.

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