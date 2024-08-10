Президент Туркменистана посетил Казахстан

Президент Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в шестой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также в первом саммите диалога «Центральная Азия – Япония».

По прибытии в Астану президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Встреча прошла при участии членов делегаций двух стран.

Выразив главе Туркменистана благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению многогранных межгосударственных связей, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул наличие больших возможностей и потенциала для наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, транспортной, логистической, энергетической, промышленной сферах, на других перспективных направлениях.

В свою очередь глава Туркменистана подчеркнул, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество по различным направлениям. Осуществляется активный политический диалог, развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, укрепляются межпарламентские контакты. Туркменистан и Республика Казахстан всегда поддерживают друг друга в рамках ООН и других авторитетных международных организаций.

В продолжение встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества, в ходе которого отмечалось, что традиционно дружественные отношения между нашими народами основываются на прочных узах добрососедства, равноправия, уважения и взаимной поддержки. В настоящее время туркменско-казахстанское партнерство динамично развивается по широкому спектру направлений, обретая новое конкретное наполнение. При этом отмечалось наличие большого нераскрытого потенциала, реализация которого послужит обоюдным интересам.

© TURKMENISTAN.RU, 2024