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09.08.24 08:34

В Венгрии проходят Дни культуры Туркменистана

В столице Венгрии состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана. В Будапешт приехала творческая делегация туркменских мастеров искусств, деятелей культуры, представителей киноиндустрии, специалистов музейного дела. В рамках мероприятий состоится торжественное открытие памятника великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги.

Участники торжественной церемонии открытия осмотрели подготовленную выставку, где под звуки национальных мелодий ознакомились с музейными ценностями, изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана.

В рамках Дней культуры Туркменистана в Венгрии делегация Туркменистана примет участие в Курултае – празднике сохранения древних традиций гуннских и тюркских народов, который пройдет в местечке Бугац 9-11 августа.

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