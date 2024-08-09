В Венгрии проходят Дни культуры Туркменистана В столице Венгрии состоялось торжественное открытие Дней культуры Туркменистана. В Будапешт приехала творческая делегация туркменских мастеров искусств, деятелей культуры, представителей киноиндустрии, специалистов музейного дела. В рамках мероприятий состоится торжественное открытие памятника великому туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги. Участники торжественной церемонии открытия осмотрели подготовленную выставку, где под звуки национальных мелодий ознакомились с музейными ценностями, изобразительного и декоративно-прикладного искусства Туркменистана. В рамках Дней культуры Туркменистана в Венгрии делегация Туркменистана примет участие в Курултае – празднике сохранения древних традиций гуннских и тюркских народов, который пройдет в местечке Бугац 9-11 августа. © TURKMENISTAN.RU, 2024