Туркменские студенты будут осваивать авиационные специальности в Турции

Нынешней осенью университет Турецкой авиационной ассоциации примет на обучение первых студентов из Туркменистана. Первая группа для обучения сформирована в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между авиакомпанией «Туркменистан» и университетом Турецкой авиационной ассоциации, подписанным на полях дипломатического форума в Анталии 1 марта 2024 года.

Исходя из повышенного спроса со стороны стран-партнеров профильный турецкий вуз готовит высококвалифицированные кадры для дружественных стран, включая как государственные, так и частные компании в сфере авиации. Такая договоренность теперь есть и с «Туркменскими авиалиниями».

Турецкий авиационный университет ожидает, что в дальнейшем список направлений подготовки специалистов для «Туркменских авиалиний» расширится: от бортового обслуживания и авиационных технологий до авиалогистики и управления полетами.

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