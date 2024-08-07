В Туркменистане проведены тренинги для молодежи по основам предпринимательства

Программа развития ООН провела в регионах Туркменистана серию наставнических тренингов, посвященных основам предпринимательства для молодежи.

Тренинги были направлены на предоставление молодежи необходимых предпринимательских навыков, стимулирование инноваций в бизнесе и поддержку экономического развития в соответствии с целями ПРООН по укреплению устойчивости в регионе. Тренинги предоставили участникам всестороннюю платформу для изучения ключевых тем предпринимательства, таких, как бизнес-планирование, финансовое управление, анализ рынка, а также изучение вариантов государственной поддержки для местных предпринимателей.

Ожидается, что проведенные тренинги позволят молодым женщинам и мужчинам получить знания и инструменты, необходимые для вклада в более динамичную и инклюзивную экономику.

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