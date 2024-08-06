Президенты Туркменистана и Казахстана поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Тепло поприветствовав друг друга, главы двух государств с удовлетворением констатировали высокий уровень туркменско-казахстанских отношений, носящих плодотворный и стратегический характер. В продолжение телефонного разговора состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего партнерства, динамично развивающегося по различным направлениям. Это касается как торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, так и координации взаимодействия на международной арене.

Предметом детального обсуждения стала тема реализации совместных проектов, в частности, в газовой, энергетической и транзитно-транспортной сферах. Сделав особый акцент на секторе транспорта, являющегося одним из ключевых направлений межгосударственного партнерства, президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев подчеркнули важность реализации достигнутых ранее договоренностей.

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