Семинары на тему деятельности национальных правозащитных учреждений проведены в регионах страны

В рамках проекта «Укрепление институционального потенциала аппарата омбудсмена», осуществляемого в сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане, в ресурсных центрах по правам человека, расположенных в Дашогузском и Балканском велаятах (областях), проведены семинары, посвященные принципам взаимодействия национальных правозащитных учреждений с государственными органами и общественными организациями.

В мероприятиях приняли участие представители областных отделений военных и правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, местной администрации, коллегии адвокатов, областных советов Молодежной организации имени Махтумкули, Национального центра профсоюзов и Союза женщин. Цель семинаров – повышение правовой грамотности представителей государственных учреждений и общественных организаций, связанных с обеспечением прав человека.

Проведенные в Дашогузском и Балканском велаятах мероприятия позволили участникам пополнить свои знания о правах человека и принципах их практической реализации, а также о деятельности аппарата омбудсмена как независимого правозащитного органа. Участники семинаров осудили вопросы, посвященные правовым основам и практическим аспектам взаимодействия аппарата омбудсмена с государственными органами и общественными организациями, занимающимися защитой прав человека.

Организация аналогичных семинаров предусмотрена и в других велаятах страны и в городе Ашхабаде.

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