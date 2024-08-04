Туркменская делегация участвует в международном проекте «Летний институт-2024» в Нижнем Новгороде

Делегаты из Туркменистана принимают участие в инновационном международном проекте «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей», который стартовал в Нижегородском государственном лингвистическом университете (НГЛУ) имени Добролюбова.

В этом году площадка НГЛУ объединила 25 научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет из 11 стран мира: Китая, Индии, Аргентины, Беларуси, Армении, Молдовы, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. От Туркменистана в проекте участвуют представители Туркменского национального института мировых языков имени Азади и Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени Пушкина.

Официальный старт проекту дал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, который обозначил важность создания условий для профессионального роста молодых ученых и выразил уверенность в том, что на площадке «Летнего института» участники смогут не только углубить свои знания, но и найти новых коллег, единомышленников.

Университет не в первый раз открывает свои гостеприимные двери для интернациональной команды «Летнего института». 11 стран мира и 24 организации – безусловная гордость и абсолютный рекорд в текущем сезоне. Летний институт – 2024 послужит благой цели совместного построения многогранного, безопасного, динамичного и передового мира и еще больше усилит потенциал крепкой академической семьи, которая смотрит в едином направлении.

Для гостей подготовлена культурно-досуговая программа, в которую войдут туры по городам Нижегородской области, Татарстана, Мордовии и Республики Марий Эл. Их целью является изучение этнокультурных традиций и научно-образовательного потенциала регионов России.

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