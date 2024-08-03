Туркменистан увеличил экспорт бахчевых в Россию

В 2024 году Туркменистане вырос объем экспорта сельскохозяйственной продукции. Основная доля экспорта приходится на арбузы и дыни. Так, за семь месяцев этого года объем экспорта арбузов вырос в десять раз по сравнению с общим объемом экспорта за весь 2022 год и в девять раз по сравнению с общим объемом экспорта бахчи за 2023 год.

Основными импортерами арбузов в этом году стали Россия и Катар. 62 процента от общего объема экспортированных арбузов было отправлено в Российскую Федерацию и 38 процентов – в Катар. Экспорт дынь за семь месяцев текущего года превысил от общего объема экспорта дынь за 2022 год в 1,2 раза и в 1,4 раза за 2023 год. Значительная часть экспорта дынь за январь-июль 2024 года была осуществлена в Россию. Это 79 процентов всего экспорта. Казахстан также находится в числе основных стран-импортеров туркменских дынь.

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