Российские школьники отдыхают на туркменском побережье Каспия

Школьники из Российской Федерации, принявшие участие в международной математической олимпиаде в туркменском городе Аркадаге, задержались в гостеприимном Туркменистане, чтобы отдохнуть в оздоровительном центре «Даянч» в национальной туристической зоне «Аваза».

Школьникам, занявшим первые места на международной математической олимпиаде, были вручены медали, дипломы, ноутбуки и десятидневные путевки в оздоровительный центр «Даянч» в национальной туристической зоне «Аваза» за счет средств Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Талантливую молодежь дружественной страны тепло встретили в национальной туристической зоне «Аваза». В программе отдыха школьников – различные мероприятия и экскурсии, а также солнечное побережье Каспийского моря.

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