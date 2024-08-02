Президент Туркменистана ушел в месячный трудовой отпуск

С 1 августа президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с членами правительства страны отправился в месячный трудовой отпуск. Об этом было объявлено на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном итогам полугодия. Руководству страны разрешено провести отпуск в национальной туристической зоне «Аваза» или других санаториях и зонах отдыха Туркменистана до 1 сентября.

Санатории и курортные центры страны оснащены новейшим оборудованием и передовыми медицинскими технологиями, создающими комфортные условия для качественного оздоровительного отдыха, в том числе семейного. Во всех регионах Туркменистана функционируют современные физкультурно-спортивные комплексы, а большинство центров отдыха располагает спортплощадками, бассейнами и фитнес-залами.

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