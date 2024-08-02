В Государственном музее изобразительных искусств развернута выставка древних арабских рукописей

В Государственном музее изобразительных искусств развернута выставка древних рукописных книг, написанных арабской вязью. Эти бесценные экспонаты доставлены в Туркменистан из Саудовской Аравии. Книги датируются седьмым веком. Для того чтобы не нарушить их сохранность, книги помещены в прозрачные воздухонепроницаемые витрины.

В актовом зале музея состоялась научно-практическая конференция «Рукописные книги на арабском языке в Туркменистане». Выступавшие в своих докладах раскрыли содержание экспонируемых книг. В память об этом событии посетители выставки могли по желанию получить свое имя, написанное на карточке арабской вязью.

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