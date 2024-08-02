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02.08.24 07:12

В Ташкенте возложили цветы к памятнику Махтумкули Фраги

В столице Узбекистана в рамках Недели дружбы состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого мыслителя Востока, классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В церемонии приняли участие работники дипломатического корпуса двух стран, представители государственных и общественных организаций Узбекистана, журналисты, студенты и школьники. Выступившие в ходе мероприятия отметили, что сегодня стихи Махтумкули Фраги переводятся на многие языки мира и пользуются большой популярностью. Как подчеркивалось, творчество поэта имеет огромное значение в укреплении туркменско-узбекского сотрудничества, опирающегося на многовековые узы дружбы и добрососедства.

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