Президент Туркменистана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики был принят президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе встречи глава туркменского государства отметил высокую значимость сотрудничества двух стран в энергетике, промышленности, транспорте, коммуникациях и в других сферах и определил приоритеты взаимодействия в газовой, газохимической, электроэнергетической отраслях, а также сформулировал задачи по практическому осуществлению планов совместной деятельности.

Со своей стороны министр Алпарслан Байрактар заверил президента Туркменистана в готовности Турции к укреплению двусторонних отношений по всему комплексу вопросов, включая энергетическую проблематику.

Еще одной темой переговоров стали поставки электроэнергии из Туркменистана в Турцию. Подчеркивалось, что одной из ближайших перспектив в этом деле может стать экспорт туркменской электроэнергии в турецком направлении с электростанции мощностью в 1574 мегаватт, строящейся в настоящее время на туркменском берегу Каспийского моря.

Как известно, турецкие партнеры совместно с мировыми электроэнергетическими компаниями реализовали в Туркменистане ряд проектов по строительству и вводу в эксплуатацию современных электростанций, на которых производится электричество, поставляемое как на внутренний туркменский рынок, так и в зарубежные страны.

В целом визит министра Алпарслана Байрактара продемонстрировал активную позицию Туркменистана и Турции в контексте углубления двусторонних отношений в стратегически важных областях сотрудничества.

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