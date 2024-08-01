|01.08.24 07:38
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Симфонический оркестр из Туркменистана удостоился золотой награды фестиваля в Вене
В Австрии прошел всемирный фестиваль оркестров «One Future» World Orchestra Festival, на котором дебютировали музыканты Государственного симфонического оркестра Туркменистана. За впечатляющее выступление туркменские исполнители удостоены золотой награды фестиваля (Golden Award).
В фестивале приняли участие коллективы из 40 стран мира. Музыканты Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева исполнили шедевры мировой классики и народную музыку в классической обработке. В программу фестиваля также вошли мастер-классы в Университете музыки и исполнительских искусств в Вене, который является одним из самых известных музыкальных университетов в мире.
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