Симфонический оркестр из Туркменистана удостоился золотой награды фестиваля в Вене В Австрии прошел всемирный фестиваль оркестров «One Future» World Orchestra Festival, на котором дебютировали музыканты Государственного симфонического оркестра Туркменистана. За впечатляющее выступление туркменские исполнители удостоены золотой награды фестиваля (Golden Award). В фестивале приняли участие коллективы из 40 стран мира. Музыканты Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева исполнили шедевры мировой классики и народную музыку в классической обработке. В программу фестиваля также вошли мастер-классы в Университете музыки и исполнительских искусств в Вене, который является одним из самых известных музыкальных университетов в мире. © TURKMENISTAN.RU, 2024