В вузах Туркменистана стартовали вступительные экзамены

В высших учебных заведениях Туркменистана стартовали вступительные экзамены для абитуриентов, поступающих на обучение по программам специалиста и бакалавра.

Вступительные экзамены будут проводиться для в специально назначенные даты и завершатся в третьей декаде августа. Прием экзаменов осуществляется непосредственно в высших учебных заведениях Туркменистана. Приемная кампания в стране проходит на высоком организационном уровне. На местах работает государственная комиссия, которая осуществляет организационно-методическое руководство приемом на учебу в вузы и обеспечивает его проведение в установленном порядке.

По ежегодной традиции в этом году в вузах страны обновлен перечень предлагаемых специальностей. Так, в предстоящем 2024-2025 учебном году в семи вузах страны запускается 12 новых направлений подготовки по программам специалиста, бакалавра и магистра. Вместе с увеличением количества специальностей также увеличился прием студентов в высшие учебные заведения страны. На новый учебный год запланирован прием 15 тысяч 926 студентов – на 303 больше, чем в прошлом году.

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