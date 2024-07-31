Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран

Вице-премьер туркменского правительства, министр иностранных дел Туркменистана, председатель Туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны Рашид Мередов по поручению президента Сердара Бердымухамедова совершил рабочий визит в Исламскую Республику Иран, где принял участие в церемонии инаугурации вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

В рамках визита президент Ирана принял министра иностранных дел Туркменистана, который передал от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравления и наилучшие пожелания главе соседнего государства по случаю вступления в должность президента Исламской Республики Иран.

В свою очередь президент Ирана передал от своего имени тёплые слова приветствия президенту Туркменистана и национальному лидеру туркменского народа, вносящих огромный вклад в упрочение и всестороннее развитие двустороннего сотрудничества во взаимных интересах.

В настоящее время Туркменистан и Исламская Республика Иран тесно сотрудничают по различным направлениям. В частности, президент ИРИ Масуд Пезешкиан акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления ранее достигнутых соглашений по упрочению партнёрства в топливно-энергетической сфере, электроэнергетике и транспортно-транзитной области. Глава соседнего государства дал высокую оценку Туркменистану, который, выдвигая важные инициативы в этом направлении, реализует проекты общечеловеческого значения.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением констатировали, что налаженный конструктивный диалог успешно развивается сегодня как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках международных организаций. В последнее время наблюдается активная динамика взаимодействия между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, которое обогащается качественно новым содержанием.

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