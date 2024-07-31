В штаб-квартире СНГ представлена концепция предстоящего форума глав государств и правительств в Ашхабаде

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества прошло в штаб-квартире СНГ в Минске.

В ходе заседания посол Туркменистана в Беларуси, постоянный полномочный представитель при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев выступил с сообщением о концепции международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа современного мира и развития», посвященного 300-летию Махтумкули.

Туркменский представитель проинформировал, что проведение данного форума запланировано на 11 октября в Ашхабаде при участии руководителей многих стран и авторитетных международных организаций. Он отметил, что в соответствии с указом президента Туркменистана 2024 год стал годом проведения масштабных торжеств в честь 300-летия со дня рождения великого классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. В связи с этим был утвержден масштабный план праздничных мероприятий, согласно которому не только в Туркменистане, но и во всем мире проводятся различные акции, приуроченные к этому юбилею.

Так, международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) также объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Целенаправленную работу по широкой популяризации творческого наследия, гуманистических воззрений классика, культурных традиций туркменского народа проводят дипломатические и консульские учреждения Туркменистана за рубежом. Важным завершающим аккордом года, посвященного Махтумкули Фраги, должен стать предстоящий форум глав государств и правительств в Ашхабаде, присоединиться к которому призваны и страны Содружества.

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