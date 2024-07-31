Состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. В нем приняли участие представители Меджлиса, министерств и ведомств, общественных организаций страны, а также международных организаций.

В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены результаты работы, проделанной межведомственной комиссией за шесть месяцев 2024 года, а также обсуждены дальнейшие шаги по реализации национальных планов в области прав человека. Отмечалось, что в целях успешного решения задач, поставленных главой государства на состоявшемся 12 июля текущего года расширенном заседании правительства по укреплению сотрудничества со структурными подразделениями ООН и других авторитетных организаций, межведомственная комиссия осуществляет комплексную деятельность, направленную на совершенствование шагов по выполнению международных обязательств страны в сфере гуманитарного права.

Участники заседания обсудили приоритетные направления предстоящей работы комиссии, государственных органов и общественных объединений в области обеспечения прав человека и реализации норм международного гуманитарного права. В рамках обсуждения итогов работы, проделанной за шесть месяцев этого года, выступавшие акцентировали внимание на важности рекомендаций комитетов ООН по правам человека в отношении обеспечения прав и интересов граждан.

Участники заседания обсудили ряд вопросов в сфере человеческого измерения, предусматривающих дальнейшее взаимодействие. Особый акцент был сделан на значении систематически проводимых семинаров, встреч и консультаций по вопросам подготовки в соответствии с международными документами ООН национальных отчётов, обзоров и изучения передовой практики в области защиты прав человека. В адрес представительств международных организаций была выражена признательность за поддержку и плодотворное сотрудничество, отвечающее целям общего благополучия.

© TURKMENISTAN.RU, 2024