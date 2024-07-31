Состоялись заседания центральных органов профсоюзов и Союза женщин

В Ашхабаде состоялись Х заседание Национального центра профессиональных союзов и XVII – Центрального совета Союза женщин, на которых были рассмотрены организационные вопросы.

В числе рассмотренных вопросов – избрание новых руководителей Национального центра профсоюзов и Союза женщин в связи с переходом на другую работу бывшего председателя этих организаций Акджемал Дурдыевой. Были выдвинуты несколько кандидатов на эту должность, обсуждены профессиональные качества, организаторские и другие способности каждого из них. По итогам голосований на должности председателя Национального центра профсоюзов Туркменистана и председателя Центрального совета Союза женщин единогласно избрана Огулдженнет Бердилиева. Приняты соответствующие постановления.

Участники заседаний выразили сердечную признательность президенту Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за проводимую дальновидную политику, успешную реализацию масштабных программ во благо туркменского народа, заверив, что приложат все силы, знания и опыт для дальнейшего успешного претворения в жизнь высоких целей эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

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