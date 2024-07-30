На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована 21 сделка

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 21 сделка на сумму 38 миллионов 723 тысячи долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили дизельное топливо, топочный малосернистый мазут, сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также пищевую соль (ГК «Туркменхимия») для промышленного применения. Помимо этого, коммерсанты из Украины и Киргизии приобрели гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и флоатное листовое стекло. Общая сумма сделок составила 11 миллионов 995 тысяч манатов.

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