Состоялась беседа глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Киргизии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Киргизской Республики Жеэнбеком Кулубаевым. Стороны говорили о ключевых вопросах двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Обсуждались также вопросы, связанные с взаимными визитами на высшем государственном уровне. Была подчеркнута значимость многоуровневых политических консультаций. Одновременно с этим стороны обменялись мнениями о важности участия делегаций высокого уровня в мероприятиях проводимых в обеих странах. В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Киргизской Республикой, включая конструктивное взаимодействие на международных площадках.

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